1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag seitwärts

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,62 EUR.

Mit einem Wert von 13,62 EUR bewegte sich die 1&1-Aktie um 11:37 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,72 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 13,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.967 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 45,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,83 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,69 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zeigt sich leichter