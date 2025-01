1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 11,42 EUR.

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 11,42 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,50 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.376 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,17 EUR aus.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

XETRA-Handel So bewegt sich der TecDAX aktuell

Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der TecDAX mittags