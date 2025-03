1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Nachmittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 15,26 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 15,26 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 15,26 EUR. Bei 14,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 122.067 1&1-Aktien.

Bei 17,94 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,56 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 37,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,08 EUR aus.

1&1 gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,98 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,56 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Ausblick: 1&1 präsentiert Quartalsergebnisse

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter