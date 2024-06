1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Freitagmittag ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,98 EUR nach.

Die 1&1-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 15,98 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,80 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.388 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 23,78 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,39 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

