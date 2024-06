1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 15,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 15,88 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.828 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. 24,56 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,83 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

XETRA-Handel TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Handel in Frankfurt: TecDAX stagniert am Donnerstagnachmittag

Börse Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag schwächer