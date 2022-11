1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag südwärts

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 13,51 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 13,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,84 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.139 Stück gehandelt.

Am 26.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 48,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,33 EUR am 24.10.2022. Mit Abgaben von 9,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 976,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR in den Büchern standen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

