1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 11,72 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von 1&1 konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 11,72 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 11,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 11.751 Stück.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,17 EUR aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus