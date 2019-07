Uber-Aktie, Beyond Meat oder Pinterest? Bei diesen Börsenneulingen sieht Experte Cramer Kaufgelegenheiten

• Ausverkäufe sind selektive Einstiegsgelegenheiten• FOMO könnte Aktien wieder antreiben• Chancen für Pinterest und Uber - Vorsicht bei Zoom und Beyond Meat

Kaufgelegenheiten voraus

Der Gastgeber der CNBC-Sendung "Mad Money" rät dazu, auch im Falle eines Ausverkaufs bei den Börsenneulingen des Jahres nicht in Panik zu geraten. Stattdessen sieht er lohnenswerte Kaufgelegenheiten auf Anleger zukommen. Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass es bei der "Klasse von 2019" früher oder später eine Korrektur geben werde. "Ich möchte, dass Sie [dann] ruhig bleiben, sich auf Ihre Lieblingsnamen konzentrieren und selektiv vorgehen, damit Sie den Ausverkauf als Kaufgelegenheit sehen können, nicht als Unglück", so der Experte.

Aktuell notieren mehr als die Hälfte der in diesem Jahr in den USA an die Börse gegangenen Aktien oberhalb ihres Ausgabepreises. Einige haben sich seit dem Börsengang unterdessen deutlich schlechter entwickelt. Bei einigen disziplinierten Anlegern könnte dies das Gefühl auslösen, dass sie Unternehmen, die in diesem Jahr auf den Markt gekommen sind, verpasst haben.

Licht und Schatten bei den IPO-Werten 2019

Doch auch wenn der im IPO-Markt eher vorsichtig agierende Cramer nun Einstiegsmöglichkeiten auf Anleger zukommen sieht, so glaubt er doch nicht daran, dass jeder Börsenneuling einen Einstieg wert ist.

Wenig optimistisch bewertet der Experte die Aktie von Levi's, die er bereits zum Handelsstart im März als zu teuer empfunden hatte. Nun, da der Anteilsschein mehr als zehn Prozent unter dem Ausgabepreis notiert, sieht er den Boden noch immer nicht erreicht: "Selbst unter 20 US-Dollar bin ich mir nicht sicher, ob ich kaufen würde", so Cramer.

Auch beim Fahrdienstleister Lyft bleibt Cramer eher vorsichtig: Zwar hat die Aktie nach fulminantem Start und massivem Absturz in den Folgewochen inzwischen wieder einen Teil der Verluste wettmachen können, die Nachfrage habe sich seiner Einschätzung nach aber nicht so positiv entwickelt, wie erwartet. Rückblickend habe er große Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Geschäfts und der Wachstumsverlangsamung von Lyft: "Es gibt bessere Orte, um Geld zu investieren", so sein Fazit.

Tradeweb Markets gehört ebenfalls nicht zu den Favoriten von Cramer. Nach einem Kurssprung um mehr als ein Drittel sieht der Experte nun die Zeit gekommen, einen Teil der Gewinne zu realisieren und die Bestände zu reduzieren.

Chancen für Pinterest und Uber - Vorsicht bei Zoom und Beyond Meat

Doch einige der Börsenneulinge 2019 haben Cramer zufolge noch deutlicheres Aufwärtspotenzial: Allen voran die Aktie von Pinterest, der er bislang eher konservativ gegenüberstand. Die Aktie sei es "wert, sie zu besitzen, obwohl ich sie mit einem deutlicheren Pullback natürlich noch viel lieber sehen würde", kommentierte der CNBC-Host die Titel des Internetkonzerns, die inzwischen rund acht Prozent über dem Ausgabepreis gehandelt werden.

Eine verpasste Gelegenheit sieht Cramer unterdessen bei der Zoom Video-Aktie, die er als "einen der heißesten Deals des Jahres" bezeichnete. Seit dem Start hat sich der Anteilsschein verdoppelt und eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben. "Ich war am Anfang sehr besorgt über die Bewertung, was im Nachhinein ein großer Fehler war", sagte Cramer. Trotzdem werde Zoom für das 33-fache des prognostizierten Umsatzes im nächsten Jahr gehandelt. "Ich kann nicht hinter etwas derart teuerem stehen", betont Cramer.

Ähnlich schätzt er auch einen weiteren Börsenüberflieger 2019 ein: Die Aktie von Beyond Meat. Mit einem Plus von 153 Prozent in den wenigen Wochen, die der Anteilsschein an der Nasdaq gehandelt wird, gehört die Aktie des Fleischersatzherstellers zu den erfolgreichsten Börsengängen überhaupt. Sorgen macht sich Cramer aber insbesondere im Hinblick darauf, dass es sich bei dem Anteilsschein um eine Trend-Aktie handelt. "Das ist viel zu heiß, als dass wir es anfassen könnten", so die Einschätzung des Experten.

Der Börsengang von Uber, der zahlreiche Anleger enttäuscht hat, findet unterdessen das Wohlwollen des CNBC-Experten. Immerhin hat sich die Aktie nach überraschend schlechtem Start aus ihren Tiefstständen nach oben kämpfen können und notiert nun rund fünf Prozent oberhalb des Ausgabepreises. "Im Gegensatz zu Lyft meldete Uber tatsächlich ein solides Quartal". Er beginne sich für die Aktie zu erwärmen, "aber ich möchte noch ein gutes Quartal sehen, bevor ich wirklich sagen kann, weißt du was ‚Uber ist echt‘", schränkte Cramer ein.



