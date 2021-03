Volvo arbeitet bei selbstfahrenden Lastwagen mit Startup Aurora - Volvo-Aktie dreht ins Minus

Volvo wird bei selbstfahrenden Lastwagen auf Technik des Startups aus dem Silicon Valley setzen, wie die Unternehmen am Dienstag ankündigten. Sie nannten keinen Zeitpunkt für eine Markteinführung.

Aurora wurde von einer Art Dream Team der Branche gegründet: Chris Urmson war Chefentwickler bei Googles Roboterwagen-Projekt, Sterling Anderson verantwortete einst das "Autopilot"-Fahrassistenzsystem bei Tesla. In das Start-up investierte unter anderem Amazon. Zum Konzept von Urmson und Anderson gehörte unter anderem, mit relativ wenig Testfahrzeugen auszukommen.

Nachdem es Aurora nicht gelang, Volkswagen und Fiat Chrysler als Partner zu gewinnen, setzte die Firma zeitweise stärker auf Technik für selbstfahrende Lastwagen. Inzwischen ist Aurora auch wieder zurück in der Entwicklung von autonomen Autos. Im Dezember übernahm Aurora die Roboterwagen-Entwicklung von Uber - der Fahrdienst-Vermittler trennte sich in der Corona-Krise von teuren Aktivitäten. Im Februar wurde die gemeinsame Entwicklung von Robotaxis mit Toyota Motor angekündigt.

UBS senkt Volvo B auf 'Sell' - Ziel gesenkt auf 188 Kronen

Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo B von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 212 auf 188 schwedische Kronen gesenkt. Der Aktienkurs des Nutzfahrzeugherstellers habe sich von der normalen Konjunkturzyklik abgekoppelt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Lkw-Geschäft scheine aber den Höhepunkt zu erreichen, was eine Trendumkehr des Volvo-Kurses auslösen könnte.

Am Mittwoch dreht die Volvo-Aktie an der Börse in Stockholm im Handelsverlauf ins Minus, nachdem sie zunächst kleine Gewinne verbucht hatte. Aktuell verliert das Papier jedoch 0,58 Prozent auf 221,1 Schwedische Kronen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 09:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

