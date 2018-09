US-Notenbank: Unternehmen fürchten wachsende Handelsspannungen

Wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" hervorgeht, werden die Geschäftsleute in den USA trotz der soliden konjunkturellen Entwicklung von Sorgen umgetrieben - und zwar aufgrund der sich verschärfenden Handelsspannungen und deren Auswirkungen. In manchen Fällen hätten diese Sorgen bereits zu Investitionsverschiebungen geführt. Viele produzierende Unternehmen hätten zudem berichtet, dass sie die Zoll-bedingt höheren Materialpreise nicht hätten weitergeben können. Insbesondere im Bezirk New York hätten sich entsprechende Beschwerden gehäuft.

Wie es im "Beige Book" weiter heißt, wird das Lohnwachstum als mäßig bis moderat beschrieben. In der Hälfte der Bezirke seien Arbeitskräfte knapp gewesen. Der Preisanstieg wurde im Durchschnitt ebenfalls als mäßig bis moderat bezeichnet.

Mit dem "Beige Book" bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Ratssitzung vor. Der nächste Zinsentscheid steht am 26. September an. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed bei dieser Sitzung erneut die Zinsen erhöhen wird. Die Märkte preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent zu 97 Prozent ein. Eine weitere Zinserhöhung am 19. Dezember ist wahrscheinlich, sie wird zu 83 Prozent eingepreist.

Da der sogenannte neutrale Zinssatz, der von Fed-Vertretern bei rund 3,00 Prozent gesehen wird, langsam in Reichweite kommt, wird an den Märkten derzeit die Frage diskutiert, wann die Fed mit ihren vierteljährlichen Zinserhöhungen aufhört oder zumindest auf ein größeres Intervall übergeht.

Aber der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, sieht keinen Grund, von den vierteljährlichen Zinserhöhungen abzuweichen, nur weil das neutrale Niveau näherrückt. Stattdessen sollten die wirtschaftlichen Aussichten als Orientierungshilfe für alle Entscheidungen dienen.

Mitarbeit: Andreas Plecko

WASHINGTON (Dow Jones)

