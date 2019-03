Warum Indien für Anleger vielversprechend ist

Mit Blick auf Indiens Wirtschaft sieht der Leiter der Aktienforschung für Asien (ohne Japan) der US-Investmentbank JPMorgan , James Sullivan, einen optimalen Zustand: Die relativ stabilen Ölpreise und eine positive Gewinnprognose bescheren dem Land "die beste Wachstumsgeschichte, die es unter Schwellenländern weltweit gibt", betont er im Gespräch mit CNBC.

Stabile Ölpreise sind der Schlüssel

Das sogenannte schwarze Gold hat einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft Indiens, schließlich ist das Land ein Netto-Importeur von Rohöl. Steigende Ölpreise würden eine höhere Importrechnung mit sich ziehen und schließlich dazu führen, dass das Leistungsbilanzdefizit steigt. Doch Sullivan äußert sich gegenüber CNBC optimistisch: Die Ölpreise dürften bei zwischen 60 und 65 US-Dollar pro Barrel "relativ stabil" bleiben. Und auch im Allgemeinen zeigt sich der JPMorgan-Analyst mit einer positiven Einstellung, denn er rechnet damit, dass Indien ein Gewinnwachstum von bis zu 20 Prozent verbuchen wird.

Indiens Parlamentswahlen

Hiren Dasani, der unter anderem leitender Portfoliomanager bei Goldman Sachs ist, erklärte in einem Marktkommentar, dass historisch gesehen der Wahlausgang zwar keinen erheblichen Einfluss auf die Aktienmärkte haben dürfte, allerdings könnten sie durchaus für Volatilität sorgen. Sollte die derzeitige Regierung für eine zweite Amtszeit gewählt werden, sei das positiv für Indiens Wirtschaft zu werten, so Dasani. Darüber hinaus stufe er die makroökonomischen Fundamentaldaten als solide ein. Und auch Sullivan stuft die im April bevorstehenden Wahlen als kritischen Faktor ein, den Anleger im Auge behalten sollten, auch wenn die Aktienmärkte nach einer volatilen Wahlphase in der Vergangenheit immer wieder zu Stärke zurückfanden.

Stabiles Wachstum erwartet

Auch Goldman Sachs gesellt sich zu den bullishen Meinungen bezüglich der indischen Wirtschaft - dementsprechend hebt die US-Investmentbank das Rating für Indiens Aktien an. Wie Goldman in einer Mitteilung verlautete, erwarten die Experten der Großbank eine Rückkehr ausländischer Investoren. Ausschlaggebend sei die Aussicht auf eine stabile Regierung sowie das erwartete Gewinnwachstum. Deshalb sei damit zu rechnen, dass der Referenzindex Nifty 50 in diesem Jahr 16 Prozent zulegen und die Marke von 12.500 Punkten knacken wird, teilte Goldman Sachs mit.

