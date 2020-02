SAP erhöht Dividende - Aktienrückkaufprogramm geplant - SAP-Aktie legt zu

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Wall Street im Plus -- Wirecard-Anhörung im FT-Streit verschoben -- Telekom übertrifft Erwartungen -- Covestro, adidas, PUMA, ADVA, Gerresheimer im Fokus

Telekom-Chef Höttges soll in Daimler-Aufsichtsrat. METRO schließt Kaufvertrag über Real mit SCP Group. Tesla-Aktie: Morgan Stanley mit Mega-Bullenszenario - Auch Piper Sandler hebt Kursziel an. HelloFresh-Aktie auf Rekordhoch - Blue Apron stellt sich zum Verkauf. Space Adventures will mit Tesla-Chef Elon Musks SpaceX Touristen ins All schießen.