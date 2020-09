Vor US-Arbeitsmarktbericht: DAX arbeitet sich in die Gewinnzone vor

Der DAX verlor zur Startglocke auf Freitag 1,08 Prozent auf 12.916,12 Punkte. Danach kann sich der deutsche Leitindex jedoch von den Verlusten lösen und arbeitet sich in die Gewinnzone vor. Aktuell steht ein Aufschlag von 0,26 Prozent auf 13.091,56 Zähler an der Kurstafel.

"Mit dem Kursrutsch vom Vortag steht der DAX wieder dort, wo er auch in den Vorwochen stand: In der ewig langen Seitwärtsphase", konstatierten die Charttechnik-Analysten der UBS. Sie sehen den Index nun angeschlagen.

Die in New York heiß gelaufenen Technologie-Indizes wurden am Vortag scharf ausgebremst und hatten andere Börsen mit nach unten gezogen. Nun scheinen die Anleger mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen lieber weitere Gewinne in trockene Tücher zu bringen.

