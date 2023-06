NASDAQ-wert Tesla-Aktie: China empfängt Elon Musk feierlich - keine Aussagen zu Twitter-Blockade

Aktien in diesem Artikel Tesla 188,74 EUR

-0,66% Charts

News

Analysen

Zum Abschluss stattete Musk dem Tesla -Werk in Shanghai noch eine spätabendliche Visite ab, bevor der Privatjet des Tesla- und Twitter-Chefs am Donnerstag wieder in die USA zurückflog. Der 51-jährige Milliardär war in China nicht nur von Außenminister Qin Gang, sondern auch von Handelsminister Wang Wentao und Industrieminister Jin Zhuanglong empfangen worden.

"Ein sehr lohnenswerter Tag", schrieb Tesla-Sprecherin Grace Tao zu Fotos von Musk mit Mitarbeitern bei dem Besuch in der Tesla-Fabrik, die zu mehr als der Hälfte der weltweiten E-Auto-Produktion des US-Konzerns beiträgt. Musk lobte das 2019 gebaute Werk als "eine der produktivsten Fabriken der Welt", wie ihn der chinesische Online-Dienst Sina zitierte. Musk, der sonst häufig twittert, äußerte sich während seines zweitägigen Besuches nicht in seinem Kurznachrichtendienst, der in China aber ohnehin durch die staatliche Zensur blockiert wird.

Ob die Twittersperre ein Thema seiner Gespräche war, blieb offen. Auf jeden Fall ging es um die angespannten Beziehungen zwischen China und den USA sowie die Produktion von Elektroautos, wie aus chinesischen Mitteilungen hervorging. Demnach äußerte sich Musk bewundernd über Chinas Entwicklung, pries Chinesen als "fleißig und weise" und warnte vor einer Abkopplung der beiden größten Volkswirtschaften. Er wolle seine Geschäfte in China ausbauen, wurde Musk zitiert. Der größte Automarkt der Welt, der stark auf Elektro-Autos setzt, trug zuletzt zu einem Fünftel des globalen Umsatzes von Tesla bei.

Chinesische Internetnutzer feierten den kontroversen Milliardär, der auch das Raumfahrtunternehmen SpaceX leitet, aber mit Twitter wenig Glück hat, als "hart arbeitenden Unternehmer", "charismatische Persönlichkeit" und wegen seines chinesischen Namens "Ma Sike" auch als "großer Bruder Ma", wobei "Ma" das Zeichen von Pferd ist.

/lw/DP/mis

SHANGHAI (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: VCG/VCG via Getty Images, VCG/VCG via Getty Images/Getty Images