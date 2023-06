Strategiewechsel: NASDAQ-Wert Tesla präsentiert erste Werbevideo-Kampagne

Aktien in diesem Artikel Tesla 190,00 EUR

• Erste klassische Werbevideo Kampagne von Tesla in Asien angelaufen• Stärkt die Grundsätze der E-Mobilität anstelle des Autopiloten• Musk in eigener Sache? Werbeplattform Twitter

Sicherheit und Umweltfreundlichkeit im Fokus

Eigentlich wollte Elon Musk keine klassische Werbung für seinen Automobilkonzern nutzen. Auf einer Investorenkonferenz sagte er dann aber vor kurzem, dass Tesla in Sachen Werbung nun einen neuen Ansatz ausprobiere. Das erste Ergebnis: Ein Werbefilm für den asiatischen Markt, gedreht in Singapur. Zu sehen ist eine leidenschaftliche Tesla-Kundin, die viel Gutes über ihre Erfahrung mit dem Wagen zu berichten hat. In einem zwei Minuten langen Clip erzählt sie von den großartigen Eigenschaften ihres Autos. Besonders im Fokus sind dabei die Sicherheit und die positiven Auswirkungen auf die Umwelt. Die Mutter und Geschäftsfrau erzählt, wie der Wagen sie in Momenten der Müdigkeit unterstützt und wie viel besser die Qualität der Luft sei, wenn mehr Menschen auf Verbrennungsmotoren verzichten würden. Die Zukunft ihrer Kinder wäre dann eine bessere.

Grundsätze der Elektromobilität, statt Full-Self-Driving

Offenbar wollte Tesla das Kundenvertrauen stärken und hat sich daher gegen eine direkte Bewerbung des Autopiloten und des Full-Self-Driving entschieden. In der jüngsten Vergangenheit hatte Tesla immer wieder mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine US-Bundesbehörde veröffentlichte ein Dokument, in dem von 120.000 Fahrzeugen des Typs Model Y die Rede ist, bei denen wohl das Lenkrad abfallen könnte. Auch wurden wohl etwa 300.000 Ausführungen des Model S zurückgerufen, wegen Problemen mit dem Autopiloten. Kein Wunder also, dass die Werbekampagne darauf ausgelegt ist, das Vertrauen der Verbraucher in die Marke zu sichern.

Werbeplattform Twitter: Musk in eigener Sache?

Der plötzliche Strategiewechseln ist auch für eines von Elon Musks anderen Geschäften sinnvoll. Da Twitter für seine Benutzer kostenfrei ist, muss die Plattform natürlich Werbung schalten, um Geld zu verdienen. Damit Twitter als guter Werbepartner auftreten kann, hilft es natürlich, wenn Tesla seine Marketing-Aktivitäten über den Dienst schaltet. Denn die Werbekampagne läuft derzeit nur über Twitter-Asia.

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com