Besuch bei der Formel 1: Tesla-Chef Elon Musk bringt Vorschlag für neues Formel 1-Rennen mit

Aktien in diesem Artikel Amazon 107,00 EUR

0,28% Charts

News

Analysen Tesla 172,64 EUR

-1,15% Charts

News

Analysen

• Musk besuchte Formel-1-Veranstaltung in Miami• F1-Rennen zwischen reinem Elektrofahrzeug und Benziner vorgeschlagen• Seit 2014 elektrische Alternative zur Formel 1

Tesla-Chef zu Besuch bei der Formel 1

Auf dem Bild, das Tesla-Chef Elon Musk nach seinem Besuch bei der Formel 1 in Miami postete, sind Red Bull-Teamchef Christian Horner, Musk selbst mit Sohn X auf dem Arm und die beiden Fahrer des Red Bull-Teams Sergio Pérez und Max Verstappen zu sehen. Musk teilte das Bild am 7. Mai mit den Worten "Gestern in der Boxengasse".

Yesterday in the pit pic.twitter.com/NnAdSUxaBq - Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2023

Am Vortag hatte bereits ESPN ein Bild von Teamchef Horner und Elon Musk mit seinem Sohn auf dem Arm gepostet. Daneben hatte der Sportsender auch den ehemaligen Amazon-Chef Jeff Bezos mit seiner neuen Partnerin, der Film-Produzentin Lauren Sanchez, bei dem Event entdeckt.

Jeff Bezos and Elon Musk are both at the Miami GP today 👀 pic.twitter.com/GkgygXrv5p - ESPN F1 (@ESPNF1) May 6, 2023

Musk schlägt F1-Rennen zwischen reinem Elektrofahrzeug und Benzin/Hybrid vor

Der Tesla-Chef freute sich über eine gute Diskussion bei seinem Besuch und brachte auch gleich einen Vorschlag mit: "Unterhaltsame Diskussion über Aero- und Batterietechnologie in der Formel 1. Ich habe ein F1-Rennen zwischen reinem Elektrofahrzeug und Benzin/Hybrid vorgeschlagen", kommentierte er das Foto zu seinem Besuch mit seinem Sohn X beim Red Bull-Team.

Fun discussion of aero & battery technology in F1.



I proposed a pure EV vs gas/hybrid F1 race. - Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2023

Musks Besuch bei der Formel 1 scheint also nicht einfach nur ein Familienausflug gewesen zu sein.

Red Bull und die anderen Teams reagierten zunächst nicht auf Musks Vorschlag.

Formel 1 nach wie vor beliebter als elektrische Alternative

Seit 2014 bietet der Formel 1-Veranstalter Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) die Formel E als elektrische Alternative zur Formel 1 an, doch an die Beliebtheit des Originals kommt die neue Rennserie mit Formelwagen mit Elektromotor nicht heran. In der Formel 1 kommen jedoch bereits seit 2014 Hybridmotoren zum Einsatz. Laut dem neuen Motoren-Reglement für die Formel 1, das die FIA im vergangenen Sommer verabschiedete und das ab 2026 gelten soll, steige der Elektroanteil der Hybridantriebe auf bis zu 50 Prozent an. Daneben sollen die Verbrennungsmotoren ab diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Laut Nachhaltigkeitsstrategie der Formel 1 soll der Sport bis 2030 kohlenstofffrei werden.

Ob es in Zukunft, wie Musk es vorgeschlagen hat, tatsächlich einmal zu einem Rennen von Elektroautos gegen reine oder hybride Verbrenner - womöglich unter Beteiligung von Tesla auf Elektroauto -Seite - kommt, bleibt jedoch zunächst einmal abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images, VCG/VCG via Getty Images/Getty Images