BMW-Entwicklungsvorstand: Selbstfahrender BMW iNext nicht teurer als ein X5

"Das kein Nischenauto", sagte BMW -Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deswegen orientiere sich der Preis an dem eines herkömmlichen BMW. ""Der X5 kostet je nach Modell zwischen 70.000 und 130.000 Euro - in diesem Preisband wird sich auch der iNext bewegen." Das Spitzenmodell, das in vier Sekunden von Null auf 100 beschleunige und es auf mehr als 600 Kilometer Reichweite bringt, soll aber über dem Einstiegsmodell liegen.

FRANKFURT (Dow Jones)-

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com