BVB-Aktie gewinnt: Watzke setzt große Hoffnung in neuen BVB-Trainer Terzic - BVB-Nachwuchs erneut A-Junioren-Meister - Lotka-Transfer bestätigt

"Er ist jemand, der die Menschen im Ruhrgebiet anspricht, und er kennt auch die Seele von Borussia Dortmund . Wir fühlen uns jetzt mit ihm gut. Aber er muss trotzdem Spiele gewinnen", sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten am Sonntag bei Sky in der Halbzeit des U19-Endspiels zwischen Hertha BSC und dem BVB in Berlin.

Watzke warb um Geduld für den Nachfolger von Marco Rose: "Wir wissen doch eins genau, dass wir gerade dabei sind, vieles zu ändern, einiges in der Mannschaft neu zu konfigurieren. Das Mindeste ist die Champions-League-Qualifikation. Aber wir müssen so einer Mannschaft jetzt auch mal die Zeit geben. Wenn sechs, sieben neue Spieler dazu kommen, das braucht dann seine Zeit."

Die überraschende Trennung von Rose nach nur einem Jahr als BVB-Chefcoach hält Watzke für folgerichtig. "Das hatte überhaupt nichts mit Geduld zu tun, Fußball ist am Ende auch Ergebnissport. Marco hatte ja die Zeit, er hat ja ein Jahr gehabt. Es fehlte auf beiden Seiten was. Und deshalb haben wir dann gespürt, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir uns trennen", sagte er. "Das ist uns allen sehr schwer gefallen, Marco ist ein großartiger Trainer, ein toller Mensch. Nichtsdestotrotz ist unser Auftrag jetzt, nach vorne zu schauen."

BVB-Nachwuchs nach Sieg gegen Hertha erneut A-Junioren-Meister

Die U19-Fußballer des BVB haben ihren Titel in der Nachwuchs-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft um die bundesliga-erfahrenen Tom Rothe und Jamie Bynoe-Gittens setzte sich am Sonntag im Finale bei der U19 von Hertha BSC nach Rückstand mit 2:1 (1:1) durch. Für den BVB war es bereits der neunte Titel in dieser Altersklasse, die Berliner dagegen verpassten ihren zweiten Triumph nach 2018. Zuletzt war wegen der Corona-Pandemie kein Meister gekrönt worden, Dortmund hatte das bislang letzte Endspiel 2019 gegen den VfB Stuttgart gewonnen.

Die Hertha ging am Sonntag vor den Augen von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Neu-Sportdirektor Sebastian Kehl zunächst durch Stürmer Luca Wollschläger in Führung (12. Minute). Bynoe-Gittens (37.) und Bradley Fink (49.) drehten die Partie für die Gäste. Die Vereinsspitze der Berliner konnte die Partie wegen der zeitgleichen Mitgliederversammlung nicht im Stadion verfolgen.

"Die Jungs haben ein tolles Jahr gespielt", sagte Lars Ricken, der Direktor des Dortmunder Nachwuchsleistungszentrums im TV-Sender Sky. "Ich kann nicht stolzer auf die Jungs sein", sagte Ricken, der die Reaktion nach dem verlorenen Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart vor gut einer Woche lobte: "Das macht den Sieg so emotional."

Bobic bestätigt Transfer von Torwart Lotka zu Borussia Dortmund

Geschäftsführer Fredi Bobic hat den Transfer von Torwart Marcel Lotka von Hertha BSC zu Borussia Dortmund bestätigt. Der 21 Jahre alte Schlussmann hatte im März beim Vizemeister unterschrieben und soll dort in der kommenden Saison im Reserveteam in der 3. Liga spielen. Erst nach der Unterschrift in Dortmund hatte Lotka bei den Berlinern den überraschenden Karrieresprung von der Nummer fünf zum Stammtorwart im Abstiegskampf geschafft.

"Er war nicht mehr zu halten und wollte das auch so", sagte Bobic am Sonntag bei der Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten. Die Hertha hatte zunächst noch auf einen Verbleib Lotkas gehofft.

Ob die Hertha noch einen Sportdirektor nach dem Abschied von Arne Friedrich engagieren wird, verriet Bobic nach der konkreten Frage eines Mitglieds nicht. Er plane nicht, alle Arbeit alleine zu machen, aber konkrete Pläne für die Personalie gäbe es derzeit nicht, betonte Bobic.

Im XETRA-Handel steigt die BVB-Aktie zeitweise 1,12 Prozent auf 3,97 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)

