Deutsche Bank-Aktie freundlich: RBC hebt Kursziel für Deutsche Bank an

Seine positive Sicht auf den europäischen Bankensektor bleibe unverändert, mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von 31 Prozent, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auf kurze Sicht sei jedoch angesichts des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds mit einer anhaltenden Volatilität zu rechnen. Die neuen Kursziele basierten in den meisten Fällen auf der Verlagerung der Bewertungshorizonte von 2023 auf 2024.

Die Deutsche Bank-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent auf 10,57 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com, Philip Lange / Shutterstock.com