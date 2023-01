3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von 3M nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,1 Prozent auf 103,00 EUR. Die 3M-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,62 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 103,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.241 3M-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 155,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Am 26.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 3M-Aktie derzeit noch 0,37 Prozent Luft nach unten.

Am 24.01.2023 lud 3M zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.100,00 USD im Vergleich zu 8.612,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 3M im Jahr 2023 8,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

