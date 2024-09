46 Bestellungen

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im August weniger Verkehrsflugzeugen ausgeliefert als in den Vormonaten.

Im abgelaufenen Monat gingen 47 Maschinen an die Kunden, wie der DAX-Konzern Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. In den vergangenen Monaten hatten sich die Auslieferungen beschleunigt, bis auf den bis dato diesjährigen Bestwert im Juli mit 77 Auslieferungen. Seit Jahresbeginn steht der Konzern nun bei 447 ausgelieferten Jets. Airbus-Chef Guillaume Faury hat für das Gesamtjahr 770 Auslieferungen zum Ziel gesetzt. Üblicherweise nimmt das Tempo der Übergaben vor allem gegen Ende des Jahres zu. Der Konzern erhielt im August brutto 46 Bestellungen.

Die Airbus-Aktie verliert via XETRA zeitweise 1,12 Prozent auf 130,26 Euro.

TOULOUSE (dpa-AFX)