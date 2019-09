Apple erhält Schub von Analyst: Starkes Kursziel vergeben

• Apple dürfte mehr von 5G profitieren als viele Experten glauben• Analyst rechnet mit 208 Millionen verkauften 5G-iPhones• Starkes Kursziel vergeben

5G wird unterschätzt

Kyle McNealy, Analyst von Jefferies, sieht bei Apple noch einiges an Potenzial. Dem Experten zufolge ist die Wall Street zu konservativ in ihren Schätzungen für die iPhone-Verkäufe - insbesondere vor dem Hintergrund des neuen Mobilfunkstandards 5G, von dem er sich deutlich positive Auswirkungen auf die Verkaufszahlen des Apple-Flaggschiffs erwartet.

Während Analysten an der Wall Street bis 2021 mit rund 190 Millionen verkauften 5G-iPhones rechnen, glaubt McNealy, dass bis zu 208 Millionen 5G-Geräte unters Volk gebracht werden können. "Wir glauben, dass die Märkte den Nutzen unterschätzen, den Apple daraus ziehen wird, wenn sie in den 5G-Zyklus aufbrechen", so der Experte in einer Mitteilung an Kunden.

Erste 5G-iPhones im kommenden Jahr

Die ersten Geräte aus dem Hause Apple mit dem neuen Mobilfunkstandard werden 2020 erwartet. Nutzen dürfte Apple McNealy zufolge dabei die Tatsache, dass viele User veralteter iPhones auf die neuen Geräte umsteigen könnten. Auch wenn der iPhone-Zyklus, der Zeitraum also, in dem iPhone-Nutzer ihre Geräte nutzen, bevor sie sie durch neuere Modelle ersetzen, drei Jahre lang ist, "wird die Nachfrage da sein".

Dabei wird die Branche verstärkt Marketing für 5G machen - eine Tatsache, die auch Apple zugutekommen wird. Apple wird in diesem Marktumfeld eine starke Positionierung erreichen, glaubt der Analyst: "Angesichts der fortschrittlichen Technologie und Komponenten werden 5G-Geräte High-End-Geräte sein (bei denen Apple die dominierende Rolle spielt)", so McNealy.

Apple-Aktie: Starkes Kursziel

Angesichts der positiven Aussichten hat der Analyst für Apple ein Kursziel von 260 Dollar vergeben - zum aktuellen Börsenkurs wäre somit noch knapp 20 Prozent Luft nach oben. Damit ist McNealy einer der bullishsten Apple-Analysten - das durchschnittliche Kursziel für die Apple-Aktie liegt FactSet zufolge bei 224,49 Dollar.



