JD.com: Ampeln kurz vor dem Sprung auf Grün - Wir steigen mit Stop-buy-Limit ein

600%-Momentum-Strategie

Wir haben uns jetzt wieder beim chinesischen E-Commerce-Giganten auf die Lauer gelegt. Denn nach einer Korrekturphase im März und einer anschließenden Bodenbildung im Bereich von 32 bis 33 Dollar steht die Aktie kurz vor einem technischen Kaufsignal, wenn es gelingt, die 200-Tage-Linie bei 34,80 Dollar zu knacken.

Zwischen 2014 und 2019 pendelte die Aktie von JD.com zwischen rund 20 und maximal 50 Dollar mehrfach hin und her und testete immer wieder den Kursboden. Danach folgte ein fulminanter Aufwärtstrend bis auf über 100 Dollar. Die folgende Korrektur endete erneut im Bereich um 20 Dollar. Hier startete JD.comzur Trendwende bis auf rund 47 Dollar.

JD.com hat sich mit seiner gleichnamige Onlinehandelsplattform vor allem auf den Konsumgüterhandel fokussiert. Der Konzern bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Elektronik, Haushaltswaren, Kleidung und Lebensmittel. JD.com unterscheidet sich von anderen Plattformen vor allem durch sein eigenes Logistiknetzwerk und verfolgt zudem internationale Expansionspläne. Zusätzlich investiert man kontinuierlich in Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Automatisierung, um seine Logistik- und Lieferprozesse weiter zu optimieren. Jetzt greift JD auch in Deutschland an: Zwischen dem chinesischen Onlinehändler und dem Mutterunternehmen von MediaMarkt und Saturn, Ceconomy, soll es fortgeschrittene Gespräche bezüglich einer Übernahme geben. Im ersten Quartal 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 15,8% auf 301,1 Mrd. RMB (ca. 41,5 Mrd. Euro). Das Nettoergebnis wuchs um 50% auf 10,9 Mrd. RMB (ca. 1,5 Mrd. Euro).

Nach +109,5% Gewinn folgt jetzt der nächste Einstieg bei JD.COM

Die Aktie hat aus fundamentaler Sicht deutliches Nachholpotenzial. Und auch aus technischer Sicht hellt sich das Bild zunehmend auf. Gelingt der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 34,80 Dollar, dürfte dies der Startschuss für einen nachhaltigen Turnaround sein. Wir haben uns dafür in der 600%-Momentum-Strategie mit einem Stop-buy-Limit für einen Hebelinvestment positioniert, nachdem wir mit unserer letzten JD-Spekulation bereits Gewinne von über 100% realisieren konnten.

Welchen Schein wir aktuell als besonders aussichtsreich einstufen, erfahren Sie in unserer neuen Ausgabe. Fordern Sie jetzt die "600%-Momentum-Strategie" an und erhalten Sie alle Details inkl. WKN. Nutzen Sie JETZT die Gelegenheit zum Einstieg.

Ihr Cliff Michel