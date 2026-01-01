DAX25.326 -0,1%Est506.024 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,5%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.038 -0,4%Euro1,1616 +0,1%Öl64,47 +0,9%Gold4.608 -0,2%
90. Grüne Woche in Berlin gestartet

16.01.26 10:53 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ernährungs- und Agrarmesse Grüne Woche in Berlin hat für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sagte beim traditionellen Auftaktrundgang, die Grüne Woche sei "ein Erfolgsrezept" als Leistungsschau der Branche. Es gehe auch darum zu zeigen, dass es keinen Widerspruch zwischen ländlichen und urbanen Regionen gebe. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, gute und gesunde Ernährung spiele auch eine große Rolle in der Großstadt und ganz Deutschland.

Bei der 90. Ausgabe der Messe präsentieren sich bis zum 25. Januar rund 1.600 Aussteller aus 50 Ländern. Die Veranstalter erwarten 325.000 Besucherinnen und Besucher in den Hallen unter dem Funkturm. Sie können an vielen Ständen Spezialitäten kosten und probieren und sich über Lebensmittel informieren.

Themen sind in diesem Jahr unter anderem die Preise für Lebensmittel und die Ernährungssicherung in Zeiten internationaler Spannungen. Die Grüne Woche feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand sie im Februar 1926 statt./sam/maa/DP/stk