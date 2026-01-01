DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.538 ±0,0%Bitcoin81.608 -0,9%Euro1,1597 -0,1%Öl64,47 +0,9%Gold4.583 -0,7%
DAX geht etwas tiefer ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Verluste

16.01.26 17:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag im frühen Handel nicht allzu viel getan. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49.371 Punkte. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6.936 Zähler abwärts.

Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 fiel um 0,3 Prozent auf 25.477 Punkte. Dies signalisiert ein Wochenminus von rund 1,1 Prozent. Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den anderen beiden Leitindizes liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück.

Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) profitieren. Gefragt sind am Freitag vor allem Aktien aus dem US-Speicherchipsektor: Die Titel von Micron (Micron Technology) und Seagate (Seagate Technology) legten um 5,7 beziehungsweise 1,3 Prozent zu.

Mosaic (The Mosaic)-Aktien standen mit einem Abschlag von 4,7 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Derweil setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hoch- und jene des Mischkonzerns 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens mit 1,8 Prozent im Plus und jener des anderen mit 0,7 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, worauf hin die Aktien von Kraft Heinz (Kraft Foods Group) und JM Smucker (J M Smucker) um 2,3 beziehungsweise 2,9 Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-Lebensmittelmarkt erhöhten Wettbewerbsrisiken ausgesetzt sei./edh/nas

