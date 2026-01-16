DAX25.276 -0,3%Est506.021 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.559 +0,1%Bitcoin81.791 -0,7%Euro1,1599 -0,1%Öl64,51 +1,0%Gold4.588 -0,6%
DAX geht etwas tiefer ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
DAX in KW 3: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Top-News: Das war diese Woche wichtig

Schwarzbuch Börse 2025: Die waren die größten Kapitalvernichter im vergangenen Jahr

Insolvenzen, Delistings, leere Versprechen: Das Schwarzbuch Börse 2025 listet die größten Kapitalvernichter des Jahres auf.
DroneShield erweitert Aktienkapital: Ausgabe neuer Wertpapiere nach Optionsausübung

Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?

AMD und Intel im Fokus: Analystenlob beflügelt die Kurse der Chipaktien

Aktien von Alibaba, Meituan und JD.com mit Kursplus: China will Preiskampf eindämmen

Liquidationsrisiko: Diese 3 Altcoins könnten Trader im Januar 2026 teuer zu stehen kommen

Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick

BYD-Aktie höher: Verband prognostiziert weiterhin starken NEV-Boom in China

D-Wave-Aktie im Anlegerfokus: Fehlende Impulse nach Quantum Circuits-Deal

IBM-Aktie 2026: Potenzial für eine Outperformance in der Quantencomputer-Branche

BioNTech-Aktie fester: Das steckt hinter den neuen Pipeline-Mitteilungen

Bayer-Aktie im Aufwind: Pharma-Sparte wieder auf Wachstumskurs

D-Wave Quantum-Aktie steigt: Übernahme von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus

Nach schwachem Börsenjahr 2025: Steht die Amazon-Aktie vor der Trendwende?

DroneShield-Aktie im Aufwind: Optimistische Analysten und neue Wertpapiere treiben den Kurs

Novo Nordisk-Aktie: Hoffnung auf Wachstum durch Abnehmmittel-Strategie

Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an

Erste Schätzungen: SAP SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alibaba-Aktie setzt Rally fort: China-Offensive für "KI + Fertigung" beflügelt

Siemens Energy-Aktie höher: Darum sehen Analysten noch Luft nach oben

Analyst sieht Potenzial: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien

Bernstein Research: Outperform-Note für BASF-Aktie

Honeywell-Aktie: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - Bedrohung für D-Wave?

Palantir-Aktie gibt dennoch leicht ab: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?

NVIDIA-Aktie tiefer: US-Exportgenehmigung für China und Milliarden-Deal mit Eli Lilly

Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu

TSMC-Aktie 2026 auf Rekordfahrt: Wie NVIDIA und Co. den Chipfertiger zum Analystenliebling machen

TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick

Alphabet über 4-Bllionen-Dollar-Marke: Apple-Deal beflügelt den Aktienkurs der Google-Mutter

Nordex-Aktie am Limit? Kepler sieht Kursziel erreicht und mahnt zur Zurückhaltung