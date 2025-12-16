AB&Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AB&Company präsentierte in der am 15.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

AB&Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,68 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,90 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 5,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,67 Milliarden JPY umgesetzt.

AB&Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 62,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 75,65 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 19,38 Milliarden JPY – ein Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem AB&Company 18,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

