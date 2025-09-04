AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie büßt am Freitagabend ein

So entwickelt sich AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 211,15 USD.

Die AbbVie-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 211,15 USD abwärts. Bei 211,15 USD markierte die AbbVie-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 244.678 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 218,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Mit einem Kursverlust von 22,38 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

Am 31.07.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 0,77 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 15,42 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

