AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von AbbVie
Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 235,02 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 235,02 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 234,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.520 AbbVie-Aktien.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Mit Abgaben von 30,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.
AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.
Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,04 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie
S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen
Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer
S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab
Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com
Nachrichten zu AbbVie Inc
Analysen zu AbbVie Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.04.2019
|AbbVie Market Perform
|BMO Capital Markets
|26.12.2018
|AbbVie Buy
|Standpoint Research
|23.10.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|17.04.2015
|AbbVie Outperform
|BMO Capital Markets
|06.01.2015
|AbbVie Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.06.2019
|AbbVie Peer Perform
|Wolfe Research
|25.09.2017
|AbbVie Neutral
|UBS AG
|15.03.2016
|AbbVie Hold
|Deutsche Bank AG
|01.12.2015
|AbbVie Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.02.2018
|AbbVie Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AbbVie Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen