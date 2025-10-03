DAX24.369 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.347 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.861 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von AbbVie

03.10.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von AbbVie

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 235,02 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 235,02 USD. Die AbbVie-Aktie sank bis auf 234,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.520 AbbVie-Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Mit Abgaben von 30,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

AbbVie gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,42 Mrd. USD – ein Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AbbVie 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AbbVie wird am 24.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

