Blick auf Aktienkurs

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken AbbVie am Donnerstagabend auf rotes Terrain

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AbbVie. Der AbbVie-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 238,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
202,50 EUR -5,00 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AbbVie-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 238,52 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 234,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 240,89 USD. Zuletzt wechselten via New York 527.500 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 2,63 Prozent Luft nach oben. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AbbVie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,42 Mrd. USD im Vergleich zu 14,46 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,03 USD je Aktie in den AbbVie-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen