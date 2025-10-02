DAX24.396 +1,2%Est505.645 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,39 +0,5%Nas22.767 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1712 -0,2%Öl64,53 -1,4%Gold3.832 -0,9%
AbbVie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Verlusten

02.10.25 16:10 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AbbVie. Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 238,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
202,50 EUR -5,00 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 238,07 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AbbVie-Aktie bis auf 237,97 USD. Mit einem Wert von 240,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 201.729 AbbVie-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,80 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2025 erreicht. 2,83 Prozent Plus fehlen der AbbVie-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Für AbbVie-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,54 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AbbVie am 31.07.2025 vor. AbbVie hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,77 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

AbbVie dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

