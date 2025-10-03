AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 236,21 USD ab.

Die AbbVie-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 236,21 USD. Zwischenzeitlich weitete die AbbVie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 234,02 USD aus. Bei 236,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 343.266 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 3,64 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AbbVie-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 12,04 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

