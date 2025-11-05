DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.659 +2,4%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend kaum verändert

05.11.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochabend die Aktie von AbbVie. Mit einem Kurs von 215,88 USD zeigte sich die AbbVie-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
186,60 EUR 4,20 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:07 Uhr bei der AbbVie-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 215,88 USD. In der Spitze gewann die AbbVie-Aktie bis auf 216,74 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 212,70 USD nach. Bei 215,72 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 250.548 AbbVie-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 244,80 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AbbVie-Aktie somit 11,81 Prozent niedriger. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 24,08 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,29 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,54 USD je AbbVie-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.10.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,88 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat AbbVie mit einem Umsatz von insgesamt 15,78 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,63 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

