AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 215,30 USD.

Die AbbVie-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 215,30 USD abwärts. Die AbbVie-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,90 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 215,72 USD. Zuletzt wurden via New York 98.289 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 13,70 Prozent wieder erreichen. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 31,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Am 31.10.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,88 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 15,78 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je AbbVie-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,63 USD fest.

