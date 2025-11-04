AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend mit Aufschlag

Notierung im Blick

Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 215,54 USD.

Das Papier von AbbVie konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 215,54 USD. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 217,04 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 327.298 AbbVie-Aktien.

Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 163,90 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 23,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte AbbVie am 31.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,78 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,60 USD je AbbVie-Aktie.

