AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

AbbVie im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 216,21 USD ab.

Die AbbVie-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 216,21 USD. Im Tief verlor die AbbVie-Aktie bis auf 216,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,15 USD. Zuletzt wechselten 124.403 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AbbVie-Aktie damit 11,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 163,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten AbbVie-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,29 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.10.2025. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AbbVie mit 0,88 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab