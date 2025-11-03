AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend tiefer

AbbVie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für die AbbVie-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 212,95 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 212,95 USD. In der Spitze fiel die AbbVie-Aktie bis auf 212,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 217,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 471.218 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AbbVie-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,03 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,54 USD aus.

Am 31.10.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ebenfalls ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AbbVie einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

S&P 500-Titel AbbVie-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich AbbVie-Anleger freuen

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Ende des Montagshandels ab