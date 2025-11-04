AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Nachmittag freundlich
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 212,82 USD.
Die AbbVie-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 212,82 USD. Die AbbVie-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 217,04 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,37 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.371 AbbVie-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD. Mit einem Zuwachs von 15,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AbbVie-Aktie 29,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.
Am 31.10.2025 hat AbbVie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 15,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte AbbVie am 04.02.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,60 USD je Aktie belaufen.
