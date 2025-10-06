AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie gibt am Montagnachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 232,41 USD.

Die AbbVie-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 232,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der AbbVie-Aktie ging bis auf 230,30 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 231,71 USD. Von der AbbVie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.878 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,33 Prozent. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 29,48 Prozent wieder erreichen.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,42 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AbbVie 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AbbVie möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,04 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

