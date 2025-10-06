AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Montagabend im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AbbVie. Die AbbVie-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 228,79 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,2 Prozent auf 228,79 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AbbVie-Aktie bisher bei 227,95 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 231,71 USD. Zuletzt wechselten 439.430 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2025 auf bis zu 244,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,36 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,54 USD. Im Vorjahr erhielten AbbVie-Aktionäre 6,29 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,52 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 15,42 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

Am 31.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,04 USD je Aktie belaufen.

