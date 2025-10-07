AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend gefragt

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von AbbVie. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 232,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von AbbVie nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 232,84 USD. Kurzfristig markierte die AbbVie-Aktie bei 234,07 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,34 USD. Zuletzt wechselten via New York 351.956 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 244,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 5,14 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,61 Prozent könnte die AbbVie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AbbVie am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 0,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AbbVie noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,42 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 14,46 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AbbVie-Anleger Experten zufolge am 30.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,04 USD je AbbVie-Aktie.

