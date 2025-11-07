AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie steigt am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 219,46 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 219,46 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 220,99 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 96.186 Stück.

Bei 244,80 USD markierte der Titel am 02.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,90 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,31 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,54 USD, nach 6,29 USD im Jahr 2024.

Am 31.10.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ebenfalls ein EPS von 0,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 15,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,46 Mrd. USD umgesetzt.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

In der AbbVie-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

