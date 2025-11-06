AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend stärker

AbbVie im Fokus

Die Aktie von AbbVie gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AbbVie-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 217,73 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 217,73 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 219,63 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,89 USD. Bisher wurden heute 235.779 AbbVie-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,80 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 32,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AbbVie-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,29 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,54 USD aus.

Am 31.10.2025 legte AbbVie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte AbbVie Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,63 USD je AbbVie-Aktie.

