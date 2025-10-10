AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie legt am Freitagabend zu
Die Aktie von AbbVie zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 232,10 USD.
Werte in diesem Artikel
Die AbbVie-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 232,10 USD. Den Tageshöchststand markierte die AbbVie-Aktie bei 234,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 231,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AbbVie-Aktien beläuft sich auf 425.407 Stück.
Am 02.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,80 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2024 Kursverluste bis auf 163,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,38 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,29 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,54 USD.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AbbVie ein EPS von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,42 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 30.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass AbbVie im Jahr 2025 11,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
