Aktienkurs im Fokus

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagabend höher

17.10.25 20:23 Uhr
AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagabend höher

Die Aktie von AbbVie gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 229,31 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
195,40 EUR 0,80 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 229,31 USD nach oben. Die AbbVie-Aktie legte bis auf 230,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,20 USD. Zuletzt wechselten via New York 466.746 AbbVie-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 244,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 6,76 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Mit einem Kursverlust von 28,52 Prozent würde die AbbVie-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AbbVie-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,29 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,53 USD aus.

AbbVie ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 15,42 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
