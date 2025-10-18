So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,60 Prozent auf 107.110,23 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 106.469,55 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 14,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,2 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 90,10 US-Dollar am Vortag auf 90,73 US-Dollar nach oben (0,70 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 3.875,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.832,33 US-Dollar).

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 466,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (470,02 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,70 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,96 Prozent auf 2,363 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,295 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 43,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (43,34 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,37 Prozent auf 307,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 291,55 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 0,26 Prozent auf 5,033 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,020 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1380 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1390 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,30 Prozent auf 0,6330 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6249 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,55 Prozent auf 0,3165 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3087 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0012 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.