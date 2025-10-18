DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
US-Börsen schließen etwas höher -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
S&P stuft Frankreichs Kreditwürdigkeit herab
Trump trifft Selenskyj: Deal im Ukraine-Krieg in Sicht?
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

18.10.25 17:23 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
84.881,1304 CHF 386,8923 CHF 0,46%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
91.785,1243 EUR 477,2605 EUR 0,52%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
79.685,6148 GBP 390,4979 GBP 0,49%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.113.812,6520 JPY 77.900,8748 JPY 0,49%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
106.993,8757 USD 524,3216 USD 0,49%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.076,3843 CHF 35,0486 CHF 1,15%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.326,6088 EUR 40,0194 EUR 1,22%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.888,0810 GBP 33,8854 GBP 1,19%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
584.020,0330 JPY 6.813,9049 JPY 1,18%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.877,8263 USD 45,4980 USD 1,19%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8616 CHF 0,0400 CHF 2,19%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0130 EUR 0,0445 EUR 2,26%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7476 GBP 0,0381 GBP 2,23%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
353,3964 JPY 7,6859 JPY 2,22%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3465 USD 0,0512 USD 2,23%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5007 CHF 0,0048 CHF 0,96%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5414 EUR 0,0055 EUR 1,03%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4700 GBP 0,0046 GBP 1,00%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
95,0520 JPY 0,9323 JPY 0,99%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6311 USD 0,0062 USD 1,00%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
72,2308 CHF 0,7290 CHF 1,02%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
78,1058 EUR 0,8381 EUR 1,08%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
67,8096 GBP 0,7075 GBP 1,05%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
13.712,2703 JPY 142,1607 JPY 1,05%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagnachmittag um 0,60 Prozent auf 107.110,23 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 106.469,55 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,5 Prozent. Bei einem Kurs von 14,86 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,2 Prozent.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 90,10 US-Dollar am Vortag auf 90,73 US-Dollar nach oben (0,70 Prozent).

Währenddessen wird Ethereum bei 3.875,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.832,33 US-Dollar).

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 466,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (470,02 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,70 Prozent.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 2,96 Prozent auf 2,363 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,295 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 43,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (43,34 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 5,37 Prozent auf 307,21 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 291,55 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 0,26 Prozent auf 5,033 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,020 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1380 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1390 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,30 Prozent auf 0,6330 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6249 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,55 Prozent auf 0,3165 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3087 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0012 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com