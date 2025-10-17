AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AbbVie. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 229,71 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 229,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AbbVie-Aktie bei 230,52 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 338.395 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,80 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 6,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AbbVie-Aktie derzeit noch 28,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,53 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AbbVie 15,42 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

