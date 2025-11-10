AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,54 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 219,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,00 USD. Bisher wurden via New York 92.994 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 11,51 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

Am 31.10.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,88 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 15,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,63 USD je Aktie.

