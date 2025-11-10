DAX23.973 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.317 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow leicht im Plus -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Aktienkurs aktuell

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie tendiert am Nachmittag fester

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,54 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
189,20 EUR 1,00 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die AbbVie-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 219,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die AbbVie-Aktie sogar auf 219,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,00 USD. Bisher wurden via New York 92.994 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AbbVie-Aktie mit einem Kursplus von 11,51 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AbbVie-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,29 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,54 USD belaufen.

Am 31.10.2025 lud AbbVie zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,88 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 15,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AbbVie veröffentlicht werden.

Experten taxieren den AbbVie-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AbbVie-Aktie

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Nachrichten zu AbbVie Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

