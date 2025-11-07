AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Freitagabend nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von AbbVie. Zum Vortag unverändert notierte die AbbVie-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 219,17 USD.

Die AbbVie-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 219,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AbbVie-Aktie bisher bei 220,99 USD. Der Kurs der AbbVie-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 217,28 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 219,31 USD. Bisher wurden via New York 224.749 AbbVie-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 244,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.11.2024 bei 163,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AbbVie seine Aktionäre 2024 mit 6,29 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,54 USD je Aktie ausschütten.

AbbVie ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,88 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AbbVie einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,63 USD je AbbVie-Aktie belaufen.

