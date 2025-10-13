AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie zieht am Nachmittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AbbVie. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 232,59 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze legte die AbbVie-Aktie bis auf 232,59 USD zu. Mit einem Wert von 229,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 103.549 AbbVie-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AbbVie-Aktie liegt somit 4,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 163,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die AbbVie-Aktie mit einem Verlust von 29,53 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,53 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AbbVie am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,65 Prozent auf 15,42 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
AbbVie wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AbbVie rechnen Experten am 30.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,61 USD je AbbVie-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen